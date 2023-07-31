القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر بجدة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص أشعل النار في مركبة آخر؛ لخلاف سابق بينهما.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قبضت على مواطن أشعل النيران في مركبة آخر؛ لخلاف سابق بينهما.

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.