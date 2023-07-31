القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر بجدة

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص أشعل النار في مركبة آخر؛ لخلاف سابق بينهما.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قبضت على مواطن أشعل النيران في مركبة آخر؛ لخلاف سابق بينهما.
وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر لخلاف سابق بينهما pic.twitter.com/IqdUGCczva
— الأمن العام (@security_gov) July 31, 2023