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بسبب خلاف سابق بينهما

القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر بجدة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر بجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص أشعل النار في مركبة آخر؛ لخلاف سابق بينهما.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قبضت على مواطن أشعل النيران في مركبة آخر؛ لخلاف سابق بينهما.

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وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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