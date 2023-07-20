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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى بالمرصاد.
وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إحباط تهريب 155.878 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مهربيها وهم 5 مقيمين.
وأضافت: تم القبض على مواطن من منطقة عسير؛ لترويجه 54.650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجهما 27.730 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى القبض على مواطنين بمحافظة القنفذة؛ لترويجهما 14.116 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على 6 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدر.
كما أوضحت أنه تم القبض على مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهما مادتي الحشيش ومادة الإمفيتامين المخدرتين.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/DcfMo9kobf
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 20, 2023