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بواقع 47 درجة مئوية

القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة القيصومة سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم السبت في السعودية بواقع 47 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 47 مئوية، تلاها كل من المدينة المنورة والأحساء ووادي الدواسر بواقع 46 مئوية.

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وجاءت كل من الرياض والعلا وشرورة في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية، أما الدمام وينبع وبريدة وعرعر فسجلوا 44 مئوية.

المدن الأعلى حرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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