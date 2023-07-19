الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة للعام الهجري 1445

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تزينت الكعبة المشرفة بكسوتها الجديدة مع بداية العام الهجري الجديد؛ حيث تمت الأعمال وسط منظومة خدمات متكاملة تراعي أعلى المعايير العالمية.
ونشرت “قناة الإخبارية”، مقطع فيديو، يوثق لحظة اكتساء الكعبة المشرفة بكسوتها الجديدة في مشهد مهيب، وذلك وفقًا للعادة السنوية.
من جهتها، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، بإشراف من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.
وتم تركيب الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفرده على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطه وإنزال الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها تم إنزال الجنب القديم من أسفل ويبقى الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جنب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.
وبعد أن تُثبت كل الجوانب تُثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاج وضعها إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود، والتي تقدر بحوالي 3.30 أمتار عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم عُمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا ثُبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.
وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و (سبحان الله وبحمده) و (سبحان الله العظيم) و (يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.
فيديو | يوم جديد.. عام جديد.. ثوب جديد #الكعبة_المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة#الإخبارية pic.twitter.com/WDoyY5xdNw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2023