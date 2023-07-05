الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعلن بدء التسجيل للعام 2024م

أعلنت الكليات التقنية العالمية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) عن موعد بدء التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان) للعام 2023 – 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسارات المتاحة:

1- الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض:-

المسار المدني:

– دبلوم هندسة صيانة الطائرات – هياكل ومحركات.

المسار العسكري:

– دبلوم هندسة صيانة الطائرات – ميكانيكا.

– دبلوم هندسة صيانة الطائرات – إلكترونيات.

– دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.

– دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.

– دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.

2- الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان):-

تقنية التفتيش:

– مراقب مدني

– مراقب كهربائي

– مراقب ميكانيكي

– مراقب اختبارات غير الائتلافية

– مراقب اللحام

الشروط المطلوبة قبل الالتحاق بالكلية:

أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية. أن يكون المتقدم خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية. إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم. إكمال المتقدم الاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م. .

طريقة التقديم :-

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )