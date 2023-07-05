الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعلن بدء التسجيل للعام 2024م

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أعلنت الكليات التقنية العالمية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) عن موعد بدء التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان) للعام 2023 – 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
1- الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض:-
المسار المدني:
– دبلوم هندسة صيانة الطائرات – هياكل ومحركات.
المسار العسكري:
– دبلوم هندسة صيانة الطائرات – ميكانيكا.
– دبلوم هندسة صيانة الطائرات – إلكترونيات.
– دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.
– دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.
– دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.
2- الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان):-
– مراقب مدني
– مراقب كهربائي
– مراقب ميكانيكي
– مراقب اختبارات غير الائتلافية
– مراقب اللحام
يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م. .
– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )