الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد القبول

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أعلنت الكلية التقنية للبنين بـ الطائف مواعيد القبول للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم -الصباحي والمسائي- للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ.
وبيّنت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 28 / 12 / 1444هـ وحتى 1 /1 / 1445هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”، منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا).