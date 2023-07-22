Icon

الحج والعمرة: 6 خدمات نقل إلزامية على شركات ومؤسسات العمرة Icon لقطات من توقيع صالح العمري للاتحاد حتى 2026 Icon صالح العمري اتحادي رسميًا Icon طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات وتنقل 13.7 مليون مسافر Icon طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا Icon 70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية Icon تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب Icon المجحم: الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى Icon الوطنية للإسكان تُسلم 17.7 ألف وحدة سكنية Icon لوكاكو يحسم موقفه من عرض الهلال الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التعاقد مع نجوم عالميين

المجحم: الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
المجحم: الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد الإعلامي الرياضي عبدالله المجحم، بالصفقات العالمية للأندية في الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون الأفضل في الموسم الرياضي المقبل.

المجحم يؤكد قوة الدوري السعودي

وعلق المجحم على الصفقات الجديدة، قائلًا: “مستوعبين إن الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى مع جلب العالميين.. الأنظار تتجه إلى الدوري السعودي الموسم المقبل قريبًا”.

قد يهمّك أيضاً
10 مراحل لصناعة ثوب الكعبة وتغييره بغرة محرم

10 مراحل لصناعة ثوب الكعبة وتغييره بغرة محرم

161 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يضربون عن الخدمة

161 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يضربون عن الخدمة

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “كل الأندية السعودية جلبت محترفين عالميين معنى ذلك المنافسة شرسة، وتحديدًا مع الاتحاد المرعب بنجومه”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وأضاف: “من ضمن رؤية الأمير محمد بن سلمان تطوير كرة القدم السعودية والوصول إلى أفضل المستويات والنجاح وجلب أفضل المحترفين ذو مستوى عال”.

واختتم المجحم تغريداته قائلًا: “شكراً أمير الشباب ورياضة.. رؤية 2023.. الدوري السعودي سيكون الأفضل من ضمن الدوريات الأوروبية العالمية”.

كأس دوري روشن السعودي
كأس الدوري – المصدر @SPL

أبرز الصفقات العالمية

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى الدوري السعودي للمحترفين، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا إلى الاتحاد، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سافيتش.

كما تعاقد النصر مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار