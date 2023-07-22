المجحم: الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى

أشاد الإعلامي الرياضي عبدالله المجحم، بالصفقات العالمية للأندية في الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون الأفضل في الموسم الرياضي المقبل.

المجحم يؤكد قوة الدوري السعودي

وعلق المجحم على الصفقات الجديدة، قائلًا: “مستوعبين إن الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى مع جلب العالميين.. الأنظار تتجه إلى الدوري السعودي الموسم المقبل قريبًا”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “كل الأندية السعودية جلبت محترفين عالميين معنى ذلك المنافسة شرسة، وتحديدًا مع الاتحاد المرعب بنجومه”.

وأضاف: “من ضمن رؤية الأمير محمد بن سلمان تطوير كرة القدم السعودية والوصول إلى أفضل المستويات والنجاح وجلب أفضل المحترفين ذو مستوى عال”.

واختتم المجحم تغريداته قائلًا: “شكراً أمير الشباب ورياضة.. رؤية 2023.. الدوري السعودي سيكون الأفضل من ضمن الدوريات الأوروبية العالمية”.

أبرز الصفقات العالمية

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى الدوري السعودي للمحترفين، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا إلى الاتحاد، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سافيتش.

كما تعاقد النصر مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.