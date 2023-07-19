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ضمانًا لعدم تعرضها لأعطال

المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري
المواطن - فريق التحرير

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تحدث خبير السيارات ماجد الشيخي، عن المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري؛ ضمانًا لعدم تعرضها لأعطال من خلال وضع جدول للفحص.

فحص السيارة

وأردف ماجد الشيخي، عبر تصريحات للعربية إف إم، قائلًا: يفضل فحص السيارة والإطارات يوميًّا قبل الذهاب إلى الدوام، مع متابعة زيت المحرك ومتابعة مستواه أسبوعيًّا.

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واسترسل خبير السيارات قائلًا: إن صاحب السيارة عليه وضع جدول لفحص سيارته بشكل مستمر ليضمن الحفاظ عليها مدة أطول.

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