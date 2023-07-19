المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري

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تحدث خبير السيارات ماجد الشيخي، عن المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري؛ ضمانًا لعدم تعرضها لأعطال من خلال وضع جدول للفحص.
وأردف ماجد الشيخي، عبر تصريحات للعربية إف إم، قائلًا: يفضل فحص السيارة والإطارات يوميًّا قبل الذهاب إلى الدوام، مع متابعة زيت المحرك ومتابعة مستواه أسبوعيًّا.
واسترسل خبير السيارات قائلًا: إن صاحب السيارة عليه وضع جدول لفحص سيارته بشكل مستمر ليضمن الحفاظ عليها مدة أطول.
سألنا خبير السيارات ماجد الشيخي @majed_alshikhi
تختلف الصيانة من يومي لاسبوعي وشهري على ماذا تعتمد هذه الفترات الفاصله؟
يجيبنا في #صباحكم_معنا مع اثير مباركي @atheer_kj و محمد عطية @Mohamedattiak
#العربيةFM
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— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 18, 2023