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قادمين من الشعائر المقدسة بمكة المكرمة

المدينة المنورة تستعد لاستقبال 700 ألف حاج

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
المدينة المنورة تستعد لاستقبال 700 ألف حاج
المواطن - فريق التحرير

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي، إن اليوم يبدأ موسم ما بعد الحج في المدينة المنورة التي تستعد بكل إمكاناتها البشرية والمادية لاستقبال نحو 700 ألف حاج  قادمين من الشعائر المقدسة بمكة المكرمة.

وأضاف البيجاوي خلال حديثه لـ ” قناة الإخبارية”، أن هذا اليوم على وجه الخصوص سيصل ما يقارب من 80 ألف حاج، مشيرًا إلى خروج نحو 2400 حافلة من مكة المكرمة تتجه نحو المدينة المنورة.

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وأوضح أن الحافلات التي خرجت من مكة المكرمة وصل منها ما يقارب من 850 حافلة تحمل 35 ألف حاج،  ليتبقى نحو 40 ألف حاج في الطريق حيث يتم متابعة وصولهم بالتدريج للترحيب بهم واستقبالهم في الفنادق المخصصة لهم، بعد انتهاء موسم الحج.

 

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