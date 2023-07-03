المدينة المنورة تستعد لاستقبال 700 ألف حاج

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي، إن اليوم يبدأ موسم ما بعد الحج في المدينة المنورة التي تستعد بكل إمكاناتها البشرية والمادية لاستقبال نحو 700 ألف حاج قادمين من الشعائر المقدسة بمكة المكرمة.

وأضاف البيجاوي خلال حديثه لـ ” قناة الإخبارية”، أن هذا اليوم على وجه الخصوص سيصل ما يقارب من 80 ألف حاج، مشيرًا إلى خروج نحو 2400 حافلة من مكة المكرمة تتجه نحو المدينة المنورة.

وأوضح أن الحافلات التي خرجت من مكة المكرمة وصل منها ما يقارب من 850 حافلة تحمل 35 ألف حاج، ليتبقى نحو 40 ألف حاج في الطريق حيث يتم متابعة وصولهم بالتدريج للترحيب بهم واستقبالهم في الفنادق المخصصة لهم، بعد انتهاء موسم الحج.