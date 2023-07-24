المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها تراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى ووضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم.

مراقبة الأفلام السينمائية

وقالت لمياء الشويعر، مراقب سينمائي أول بإدارة الامتثال والتحكم إن الهيئة تقوم بمراقبة الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما، للتأكد من سلامة المحتوى.

وأكدت أنه يتم وضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم، من منطلق مسؤولية الهيئة وحرصها على ما يعرض في دور السينما.

ويهدف التصنيف العمري إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية، أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررًا أو إزعاجًا، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في السعودية وفقًا للأنظمة.

سبب منع الأفلام

وأكد نواف السبهان المشرف العام على وحدة تصنيف الأفلام السينمائية بإدارة الامتثال والتحكم، أن السبب الرئيسي لمنع الفيلم هو مخالفة المعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.