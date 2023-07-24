Icon

ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية Icon وزارة الحج: تأكدوا من الخدمات قبل دفع تكاليف العمرة Icon سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق Icon النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال Icon أنشيلوتي يتحدى نجم ريال مدريد Icon 7 ملايين إجراء علاجي ووقائي في عيادات طب الأسنان Icon الاتحاد يعلن إصابة عبدالله الجدعاني بالصليبي Icon المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى Icon مباراة الأهلي وبيراميدز تُنهي سلسلة كولر المميزة Icon رسمياً.. تويتر يغير شعاره لـ X Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع وضع التصنيف العمري المناسب

المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها تراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى ووضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم.

مراقبة الأفلام السينمائية

وقالت لمياء الشويعر، مراقب سينمائي أول بإدارة الامتثال والتحكم إن الهيئة تقوم بمراقبة الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما، للتأكد من سلامة المحتوى.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد الجوية العالمية تحذر من طقس أسبوع الحجيم

الأرصاد الجوية العالمية تحذر من طقس أسبوع الحجيم

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

وأكدت أنه يتم وضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم، من منطلق مسؤولية الهيئة وحرصها على ما يعرض في دور السينما.

ويهدف التصنيف العمري إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية، أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررًا أو إزعاجًا، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في السعودية وفقًا للأنظمة.

سبب منع الأفلام

وأكد نواف السبهان المشرف العام على وحدة تصنيف الأفلام السينمائية بإدارة الامتثال والتحكم، أن السبب الرئيسي لمنع الفيلم هو مخالفة المعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار