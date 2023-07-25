المرور تتفاعل مع بلاغ عن 3 سيارات تتجاوز ضوابط القيادة واشنطن: لم نتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية بشأن الجندي العابر للحدود ميمو في الطائف وأوقات كوميدية ممتعة مع أحمد حلمي لحظة إزالة العصفور الأزرق من مقر تويتر الرئيسي طريقة جديدة من مانشستر سيتي لتعطيل انتقال بيرناردو سيلفا لـ الهلال واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا 2000 ريال غرامة عبور المارة من أماكن غير مخصصة للمشاة هلاليون يطالبون برحيل عبدالله المعيوف إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مجددًا أبشر: لا تتجاوبوا مع أي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مال
قدم أحد الموطنين بلاغًا إلى الإدارة العامة للمرور بشأن 3 سيارات تجاوزت الضوابط المقررة على أحد الطرق السريعة.
وقال مقدم البلاغ الذي أرفقه بمقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن المركبات تجاوزت من كتف الطريق.
بدورها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقدم البلاغ ووعدت بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة.
ويلزم نظام المرور قائدي السيارات باتباع ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق، مع وضع غرامات للمخالفين ومنع التفحيط بعقوبات حاسمة.
وتنوه الإدارة العامة للمرور، المواطنين دومًا بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.
وقالت الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “تجاوز السرعة قد يكلفك الكثير”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يحميهم من المخاطر المحتملة.