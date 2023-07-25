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يجب الالتزام بالسرعات المحددة للحماية من المخاطر

المرور تتفاعل مع بلاغ عن 3 سيارات تتجاوز ضوابط القيادة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
المرور تتفاعل مع بلاغ عن 3 سيارات تتجاوز ضوابط القيادة
المواطن - فريق التحرير

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قدم أحد الموطنين بلاغًا إلى الإدارة العامة للمرور بشأن 3 سيارات تجاوزت الضوابط المقررة على أحد الطرق السريعة.

تفاصيل بلاغ المرور

وقال مقدم البلاغ الذي أرفقه بمقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن المركبات تجاوزت من كتف الطريق.

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بدورها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقدم البلاغ ووعدت بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة.

ضوابط القيادة الآمنة

ويلزم نظام المرور قائدي السيارات باتباع ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق، مع وضع غرامات للمخالفين ومنع التفحيط بعقوبات حاسمة.

وتنوه الإدارة العامة للمرور، المواطنين دومًا بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.

الالتزام بالسرعات المحددة

وقالت الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “تجاوز السرعة قد يكلفك الكثير”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يحميهم من المخاطر المحتملة.

 

 

 

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