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لمدة يومين عبر منصة أبشر

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس الموافق 25 ذو الحجة 1444هـ.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور، لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

طرح لوحات مميزة
طرح لوحات مميزة

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