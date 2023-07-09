الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة معالي الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة رحمه الله.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة معالي الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.