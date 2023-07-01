الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ماري ماي سيمون، الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ماري ماي سيمون، الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.