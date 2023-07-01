Icon

سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد Icon الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا Icon تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ Icon أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا Icon السعودية استحدثت كل ما هو جديد من تقنية لخدمة ضيوف الرحمن Icon جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد ! Icon لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر Icon نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ماري ماي سيمون، الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الديوان الملكي: وفاة سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ماري ماي سيمون، الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم