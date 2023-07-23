Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري Icon اتفاقية مع برافيج الهندية لإنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية بالسعودية Icon النصر يسعى لخطف صفقة ميلان المنتظرة Icon درجة الحرارة عند منتصف النهار أدنى من الـ4 عصرًا Icon التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة Icon طيران ناس يحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 46% Icon 7 خطوات بسيطة للتقديم على دعم برنامج ريف Icon الاتفاق يستهدف ضم نجم وست هام Icon التعاون الإسلامي تدين حرق المصحف في الدنمارك Icon ماركو سيلفا يحسم موقفه من تدريب الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

وصول أكثر من 486 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 486 ألف حاج إلى المدينة المنورة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم