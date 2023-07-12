روسيا تعترض طائرة حربية نرويجية قرب حدودها عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان العثور على كوكب ليس له مثيل خارج المجموعة الشمسية 6.451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري خلال شهر لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات كايسيد: واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف تهدد جهود السلام العالمي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.