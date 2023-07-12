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بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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