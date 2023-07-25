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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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