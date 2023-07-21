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الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس الجابون

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس الجابون
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون.

رسالة شفهية

وقام بنقل الرسالة معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس أونديمبا له، في العاصمة ليبرفيل، اليوم.

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ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لفخامته،
ولحكومة وشعب جمهورية الجابون الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب السعودية.

تعزيز العلاقات

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أبدى فخامته عن تأكيد دعم بلاده الكامل لاستضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن تقدير وشكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا التأكيد الذي يعبر عن متانة العلاقات بين البلدين، كما أبدى فخامة رئيس جمهورية الجابون عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام في مدينة الرياض.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون فراج بن نادر.

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