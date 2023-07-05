Icon

المرور توضح الإجراء المتبع لمعرفة مخالفات السيارة بعد وفاة مالكها Icon “الصناعات الكهربائية” تقر تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية Icon خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر Icon شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي Icon وزير الرياضة يصل الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب العربية Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق Icon المملكة هي من حملت على عاتقها رسالة حوار الحضارات Icon سكني توضح مميزات خدمة التسجيل في قائمة الانتظار Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أنشأت في سبيل ذلك مركزاً يُعنى بهذه القضية السامية

المملكة هي من حملت على عاتقها رسالة حوار الحضارات

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
المملكة هي من حملت على عاتقها رسالة حوار الحضارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي جمال القحطاني، أن البعض يسعى لإشعال الحرائق الدينية في عالمنا، وهي أشد أنواع الحروب بأساً، وأخطرها على السلام العالمي.

من يشعل الحرائق؟

وتساءل الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “من يشعل الحرائق؟”: بقوله “لماذا يسعى البعض لجر العالم إلى هذه المرحلة القاتمة؟ ولماذا في الوقت الذي يندحر فيه الإرهاب والفكر المتطرف تدريجياً يسعى البعض لمنح التطرف قبلة الحياة، وتزويد رعاته بذخيرة جديدة للتأثير والتجنيد والتعبئة المتطرفة؟”.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة

طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة

اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة

اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة

وتابع الكاتب تساؤلات جمة استدعت موقفاً حازماً من الدول الإسلامية لوقف هذا التطرف المقيت، والعمل على تثبيت وترسيخ مبادئ دولية شاملة وملزمة، تحظر الإساءة للأديان والحضارات والهويات، وتجرم مرتكبيها، وعلى العالم برمته أن يندفع في هذا الاتجاه، فهي مصلحة وضرورة للجميع على قاعدة بسيطة مفادها أن التطرف يولد التطرف المقابل، والحرائق هنا لن توفر أحداً”.. وإلى نص المقال:

صراع هويات وحضارات

قبل أعوام، توقع العالم والمفكر الأميركي صامويل هنتنغتون، أن يكون الصراع القادم صراع هويات وحضارات، لا صراع أيديولوجيات أو قوميات، المدهش أن كثيراً من التنظير الذي أحاط بهذا التوقع ألقى الكرة في ملعب الأمم والحضارات الأخرى، بل ونظر لـ»الخطر الإسلامي» كخليفة للخطر الشيوعي الذي انتهى بسقوط قلعته الكبيرة الاتحاد السوفياتي، لكن التاريخ والواقع أثبت مراراً أن من يسعى لإشعال هذا الصراع المفتعل وإيقاد حرائق الهويات والاختلافات الثقافية والدينية هو الغرب ذاته، فيما كانت المملكة هي من حملت على عاتقها رسالة حوار الحضارات، وأنشأت في سبيل ذلك مركزاً يُعنى بهذه القضية السامية.

لماذا توافق السلطات السويدية على ارتكاب جريمة شنعاء ترخص فيها لواقعة إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم؟ وماذا سيستفيد المجتمع السويدي من جريمة كهذه؟ السؤال الأهم، هل كانت السلطات ذاتها لترخص تظاهرة ضد المثلية مثلاً.. أو لمسيرة ترفع لواء إنكار المحرقة اليهودية على سبيل المثال؟!

سلوكيات استفزازية ومجانية

الأجوبة واضحة وجلية ولا تستدعي جهداً للعثور عليها، لكن يبقى المغزى من سلوكيات استفزازية ومجانية كواقعة حرق القرآن بلا إجابة، فلا حرق القرآن سينال من عقيدة يعتنقها ما يقرب من ربع سكان الكرة الأرضية، ولا مهاجمة الإسلام ستحد من انتشاره بوصفه الدين الأكثر تزايداً في العالم، فلا يبقى هنا إلا أن البعض يسعى لإشعال الحرائق الدينية في عالمنا، وهي أشد أنواع الحروب بأساً، وأخطرها على السلام العالمي، فلماذا يسعى البعض لجر العالم إلى هذه المرحلة القاتمة؟ ولماذا في الوقت الذي يندحر فيه الإرهاب والفكر المتطرف تدريجياً يسعى البعض لمنح التطرف قبلة الحياة، وتزويد رعاته بذخيرة جديدة للتأثير والتجنيد والتعبئة المتطرفة؟

التطرف يولد التطرف

تساؤلات جمة استدعت موقفاً حازماً من الدول الإسلامية لوقف هذا التطرف المقيت، والعمل على تثبيت وترسيخ مبادئ دولية شاملة وملزمة، تحظر الإساءة للأديان والحضارات والهويات، وتجرم مرتكبيها، وعلى العالم برمته أن يندفع في هذا الاتجاه، فهي مصلحة وضرورة للجميع على قاعدة بسيطة مفادها أن التطرف يولد التطرف المقابل، والحرائق هنا لن توفر أحداً.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان
الرياضة

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان

الرياضة
انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى
العالم

انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5...

العالم
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

وظائف
بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا...

السعودية اليوم
دفعة قوية لأسعار النفط بعد قرار السعودية بتمديد الخفض الطوعي
السوق

دفعة قوية لأسعار النفط بعد قرار السعودية...

السوق
بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة بزيارته للسعودية
تقارير

بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة...

تقارير
معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى عرقة
السعودية اليوم

معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى...

السعودية اليوم
تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ
السعودية اليوم

تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ

السعودية اليوم