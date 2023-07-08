الهلال يتحرك لتلبية مطلب جيسوس

بدأت إدارة نادي الهلال، التحرك من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الذين يرغب المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لضمه لصفوف الزعيم هذا الصيف.

الهلال يفاوض نيكولو زانيولو

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن الهلال يسعى للتعاقد مع نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي، نيكولو زانيولو، مشددة على أن الأزرق جاهز لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “خورخي جيسوس طلب بشكل مباشر التعاقد مع زانيولو، وسيقوم مسؤولي نادي الهلال بالاجتماع قريبًا مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة مطالبه”.

وجاء في ختام التقرير: “إذا انتهت عملية ضم نيكولو زانيولو مقابل 35 مليون يورو، فسيحصل نادي روما الإيطالي على 4 ملايين، وهي النسبة المنصوص عليها في العقد المبرم مع غلطة سراي”.

وكان نيكولو زانيولو صاحب الـ24 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في شتاء عام 2023، قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 15 مليون يورو.

الزعيم يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وسافر مؤخرًا إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي هناك يتخلله عدد من المباريات الودية.

ونجحت الإدارة في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وبدأ مهمته بشكل رسمي خلال المعسكر، بجانب ضم مدافع تشيلسي والسنغال، كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز.