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لتدعيم صفوفه هذا الصيف

الهلال يسعى لضم رافينيا

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
الهلال يسعى لضم رافينيا
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الإدارة الهلالية محاولاتها لضم مزيد من الصفقات العالمية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، ليرتبط اسمها بنجم برشلونة، البرازيلي رافينيا.

رافينيا مطلوب في الهلال

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن إدارة نادي برشلونة تترقب عرضًا من نادي الهلال لضم رافينيا، مؤكدة أن البارشا والنجم البرازيلي يرحبون بخطوة انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

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رافينيا ضد Manchester united
النجم البرازيلي – المصدر @fcbarcelona_ara

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “على الرغم من رغبة رافينيا في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لكنه يترقب أيضًا عرضًا من الهلال؛ ويدرك اهتمام أندية سعودية أخرى بضمه”.

ولفتت “موندو ديبورتيفو”، إلى أن إدارة نادي برشلونة تنتظر عرضًا ماليًا مناسبًا للموافقة على بيعه، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز العرض الهلالي لمبلغ 40 مليون يورو؛ سيتم إنهاء الصفقة في الميركاتو الصيفي الحالي.

رافينيا
النجم البرازيلي – المصدر @FCBarcelona

التألق مع برشلونة

وكان رافينيا صاحب الـ26 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صيف عام 2022، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى يونيو عام 2027.

وشارك النجم البرازيلي في 50 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 10 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإسباني الممتاز.

رافينيا
النجم البرازيلي – المصدر @fcbarcelona_ara

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