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لتدعيم هجوم الفريق بالموسم الجديد

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الهلال، محاولاتها للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدخل في مفاوضات مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

نابولي يرفض عرضان من الهلال

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادي الهلال يُصر على ضم أوسيمين، لتدعيم خط هجومه في الموسم الرياضي الجديد، حيث أرسل عرضين رسميين لإدارة نابولي الإيطالي خلل الساعات الماضية.

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أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر completesports

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن عرض الهلال الأول وصلت فيمته إلى 120 مليون يورو، فيما بلغت قيمة العرض الثاني 140 مليون يورو، إلا أن نادي نابولي طلب الحصول على 200 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وأوضحت “ليكيب”، أن نادي نابولي ينتظر الحصول على مبلغ مالي أعلى من أجل الموافقة على بيع أوسيمين، مشددة في الوقت ذاته أن الإدارة تُمني النفس بأن يُمدد المهاجم النيجيري عقده مع الفريق.

فيكتور أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

تألق أوسيمين مع نابولي

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، ما دفع الإدارة لتحديد مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيله.

فيكتور أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

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