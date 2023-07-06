الوجهات الأكثر بحثًا وشعبية للمسافرين في صيف 2023

الدول ذات الشواطئ والبحار، من الوجهات الأكثر شعبية لـ صيف 2023، ووفق مسح أجرته شركة “فورورد كييز”، المتخصصة في مجالات البحوث والسفر، فإن الوجهات الشاطئية ووجهات التسوق هي الخيار الأول للمسافرين هذا الصيف.

صيف 2023

المسح يتضمن معلومات من شركات سفر ومنصات ضيافة أخرى، شملت أكثر من مليار عملية بحث، حيث شهدت الحجوزات إلى الوجهات الشاطئية في العام الحالي زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الماضي، بحسب سكاي نيوز.

وبرزت وجهات التسوق كأولوية هي الأخرى في صيف 2023 التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 53 بالمئة.

وتصدرت العاصمة التايلندية بانكوك قائمة المدن الأكثر بحثًا لصيف عام 2023 بفارق كبير عن الوجهة الثانية، وهي باريس، لندن، وبالي وبرشلونة ونيويورك كانوا ضمن الوجهات الأكثر بحثًا لدى السائحين من مختلف دول العالم.

وحظيت مدن في الشرق الأوسط على اهتمامات السائحين، إذ جاءت دبي والقاهرة ضمن قائمة اهتمامات المسافرين.