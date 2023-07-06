الوجهات الأكثر بحثًا وشعبية للمسافرين في صيف 2023

الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج إتلاف 1.5 طن أسماك وورقيات فاسدة في أحد أسواق وسط سكاكا سلطان بن سعود يشكر ولي العهد على تعزيته في الأميرة موضي والد التوأم إحسان وبسام: فرحتي لا توصف عندما رأيتهما منفصلين خيمينيز يُطمئن الجماهير بشأن سلمان الفرج ويُحذر ثنائي الهلال سدايا تزود منافذ السعودية بتقنيات متقدمة لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج رياض محرز يتفق مع الأهلي ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض لقطات لانهيار عقار ثان في مدينة الإسكندرية والبحث عن ناجين أمريكي ينبهر بترك البضائع في أسواق السعودية دون حراسة
الدول ذات الشواطئ والبحار، من الوجهات الأكثر شعبية لـ صيف 2023، ووفق مسح أجرته شركة “فورورد كييز”، المتخصصة في مجالات البحوث والسفر، فإن الوجهات الشاطئية ووجهات التسوق هي الخيار الأول للمسافرين هذا الصيف.
المسح يتضمن معلومات من شركات سفر ومنصات ضيافة أخرى، شملت أكثر من مليار عملية بحث، حيث شهدت الحجوزات إلى الوجهات الشاطئية في العام الحالي زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الماضي، بحسب سكاي نيوز.
وبرزت وجهات التسوق كأولوية هي الأخرى في صيف 2023 التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 53 بالمئة.
وتصدرت العاصمة التايلندية بانكوك قائمة المدن الأكثر بحثًا لصيف عام 2023 بفارق كبير عن الوجهة الثانية، وهي باريس، لندن، وبالي وبرشلونة ونيويورك كانوا ضمن الوجهات الأكثر بحثًا لدى السائحين من مختلف دول العالم.
وحظيت مدن في الشرق الأوسط على اهتمامات السائحين، إذ جاءت دبي والقاهرة ضمن قائمة اهتمامات المسافرين.