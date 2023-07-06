Icon

الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج Icon إتلاف 1.5 طن أسماك وورقيات فاسدة في أحد أسواق وسط سكاكا Icon سلطان بن سعود يشكر ولي العهد على تعزيته في الأميرة موضي Icon والد التوأم إحسان وبسام: فرحتي لا توصف عندما رأيتهما منفصلين Icon خيمينيز يُطمئن الجماهير بشأن سلمان الفرج ويُحذر ثنائي الهلال Icon سدايا تزود منافذ السعودية بتقنيات متقدمة لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج Icon رياض محرز يتفق مع الأهلي Icon ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض Icon لقطات لانهيار عقار ثان في مدينة الإسكندرية والبحث عن ناجين Icon أمريكي ينبهر بترك البضائع في أسواق السعودية دون حراسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم
وفق مسح أجرته شركة فورورد كييز

الوجهات الأكثر بحثًا وشعبية للمسافرين في صيف 2023

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
الوجهات الأكثر بحثًا وشعبية للمسافرين في صيف 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

الدول ذات الشواطئ والبحار، من الوجهات الأكثر شعبية لـ صيف 2023، ووفق مسح أجرته شركة “فورورد كييز”، المتخصصة في مجالات البحوث والسفر، فإن الوجهات الشاطئية ووجهات التسوق هي الخيار الأول للمسافرين هذا الصيف.

صيف 2023

المسح يتضمن معلومات من شركات سفر ومنصات ضيافة أخرى، شملت أكثر من مليار عملية بحث، حيث شهدت الحجوزات إلى الوجهات الشاطئية في العام الحالي زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الماضي، بحسب سكاي نيوز.

قد يهمّك أيضاً
السجن 15 عامًا عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية

السجن 15 عامًا عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية

مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا

مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا

وبرزت وجهات التسوق كأولوية هي الأخرى في صيف 2023 التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 53 بالمئة.

وتصدرت العاصمة التايلندية بانكوك قائمة المدن الأكثر بحثًا لصيف عام 2023 بفارق كبير عن الوجهة الثانية، وهي باريس، لندن، وبالي وبرشلونة ونيويورك كانوا ضمن الوجهات الأكثر بحثًا لدى السائحين من مختلف دول العالم.

وحظيت مدن في الشرق الأوسط على اهتمامات السائحين، إذ جاءت دبي والقاهرة ضمن قائمة اهتمامات المسافرين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم