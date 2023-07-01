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الورد والعطور الأكثر ارتباطاً بالمشاعر الإنسانية والذكريات السعيدة

“الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
“الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان
المواطن - واس

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شهدت محال الورود والعطور بمنطقة جازان إقبالا من قبل الأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الورود والهدايا

وأكد عدد من أصحاب محال بيع الورد والعطور بالمنطقة أن الكثافة الشرائية للهدايا عادة ما تكون أكثر كثافة في أيام العيد، حيث شهدت محالهم خلال هذه الفترة نشاطاً كبيراً وحركة شرائية مزدهرة، ترجع لحرص المتسوقين على تقديم الهدايا للأقارب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أو لاستقبال الحجاج ؛ لما تمثله باقات الورد والعطور من ارتباط بالمشاعر الإنسانية والذكريات السعيدة.

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التهنئة بالعيد

وكانت المحال قد استعدت مبكراً من خلال توفير متطلبات الزبائن من الباقات المتنوعة التي تحمل عبارات التهنئة بالعيد السعيد، حرصاً على كسب رضاهم وتلبية رغباتهم، فضلاً عن التفنن في التصميم وتنسيق الألوان وطرق العرض المميزة.

ويقوم أصحاب المحال بتوفير العروض لجذب الزبائن، وتمديد أوقات العمل لكثرة اقتناء الورد، مع وفرة في المعروض ومناسبة الأسعار للجميع.

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