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في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد

اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لوظائفها الشاغرة لعدد (11.551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد.

موعد بدء التقديم

ويبدأ التقديم من الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء على الوظائف المعلنة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ” جدارات”.

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وينتهي التقديم يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً.

ويتعين على الراغبين في التقديم للوظائف التعليمية، استيفاء بياناتهم عبر المنصة الموحدة للتوظيف، للتقدم للوظائف المعلن عنها، في تخصصات:

– الرياضيات

– الفيزياء

– الكيمياء

– الإنجليزي

– الأحياء

– الحاسب الآلي

– الإدارة.

ووفق المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية يكون التعاقد على سلم رواتب الوظائف التعليمية على النحو الآتي:

1 – يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية.

2 – يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية، أو شهادة جامعية غير تربوية بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد.

3 – يعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير.

4 – يعين على الدرجة الرابعة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الدكتوراه.

5 – مع ملاحظة أنه يجب أن تكون المؤهلات الزائدة عن المؤهل المطلوب موثقه بمنصة ( مسار )

لائحة الوظائف التعليمية

وأوضحت وزارة التعليم، أنه وفقًا لما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية يكون التعيين على رتبة معلم ممارس وفقًا لسلم رواتب الوظائف التعليمية المستوى الأول.

بينما تحدد الدرجة حسب المؤهل سواء كان تربويًا أو غير تربوي، وحاصلاً على الماجستير أو الدكتوراه.

مزايا وبدلات ومكافآت

وبينت وزارة التعليم إلى أنه سيتم منح المزايا المالية (بدلات – مكافآت وغيرها) وفقًا لما ورد في لائحة الوظائف التعليمية ولائحة الحقوق والمزايا المالية في الخدمة المدنية.

وأكدت وزارة التعليم أن العقد غير محدد المدة ولا ينتهي إلا في حال الإخلال بشرط من شروط العقد والجوانب المنظمة لذلك.

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