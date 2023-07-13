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تعرضت تونس لانتقادات واسعة بسبب طرد المهاجرين

انتشال جثث 13 مهاجرًا إفريقيًّا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
انتشال جثث 13 مهاجرًا إفريقيًّا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس
المواطن - فريق التحرير

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انتشلت السلطات في تونس جثث 13 مهاجرًا إفريقيًّا بعد غرق قارب قبالة صفاقس، اليوم الخميس.

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إجلاء مئات المهاجرين

وفي وقت سابق، تدخلّت السلطات التونسية لإجلاء مئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية وإيوائهم بمراكز خاصة في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة بخصوص طردها لمهاجرين وإساءة معاملتهم.

ومنذ الثلاثاء، بدأت منظمة الهلال الأحمر التونسي في نقل مجموعات من المهاجرين بواسطة حافلات إلى محافظتي مدنين وتطاوين، حيث تم إيواؤهم في مبيتات خاصة ومدارس بعد تجهيزها، وتوفير حاجياتهم ومستلزماتهم الأساسية.

إبعاد المهاجرين

والأسبوع الماضي، اضطرت تونس إلى إبعاد مجموعات من المهاجرين إلى الحدود التونسية والجزائرية، إثر اندلاع أعمال عنف وصدامات مع السكان المحليين في محافظة صفاقس، المدينة التي تراكمت داخلها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل والصحراء، أدّت إلى مقتل أحد المواطنين.

إثر ذلك، اتهمت منظمات حقوقية، السلطات التونسية بإساءة معاملة المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر بعد طردهم إلى الصحراء دون طعام وماء وفي ظروف مناخية صعبة.

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