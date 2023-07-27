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بين الأول من يناير 2023 و20 يوليو الجاري

انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل تونس

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل تونس
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الأربعاء، أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير 2023 و20 يوليو الجاري.

مهاجرون غير شرعيين

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين غير النظاميين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

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غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة إيطاليا

وقبل أسبوع، انتشلت السلطات في تونس جثث 13 مهاجرًا إفريقيًّا بعد غرق قارب قبالة صفاقس.

وفي وقت سابق، تدخلّت السلطات التونسية لإجلاء مئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية وإيوائهم بمراكز خاصة في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة بخصوص طردها لمهاجرين وإساءة معاملتهم.

وبدأت منظمة الهلال الأحمر التونسي في نقل مجموعات من المهاجرين بواسطة حافلات إلى محافظتي مدنين وتطاوين، حيث تم إيواؤهم في مبيتات خاصة ومدارس بعد تجهيزها، وتوفير حاجياتهم ومستلزماتهم الأساسية.

زورق مهاجرين

واضطرت تونس إلى إبعاد مجموعات من المهاجرين إلى الحدود التونسية والجزائرية، إثر اندلاع أعمال عنف وصدامات مع السكان المحليين في محافظة صفاقس، المدينة التي تراكمت داخلها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل والصحراء، أدّت إلى مقتل أحد المواطنين.

إثر ذلك، اتهمت منظمات حقوقية، السلطات التونسية بإساءة معاملة المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر بعد طردهم إلى الصحراء دون طعام وماء وفي ظروف مناخية صعبة.

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