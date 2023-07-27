انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل تونس

التجارة: أكواب الفولاذ تضر بصحة الأطفال توقفوا عن استخدامها النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة 5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام مفاجأة بشأن أسعار الذهب في 2024 الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام 30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام تونس تسيطر على جميع الحرائق
أكد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الأربعاء، أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير 2023 و20 يوليو الجاري.
وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين غير النظاميين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وقبل أسبوع، انتشلت السلطات في تونس جثث 13 مهاجرًا إفريقيًّا بعد غرق قارب قبالة صفاقس.
وفي وقت سابق، تدخلّت السلطات التونسية لإجلاء مئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية وإيوائهم بمراكز خاصة في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة بخصوص طردها لمهاجرين وإساءة معاملتهم.
وبدأت منظمة الهلال الأحمر التونسي في نقل مجموعات من المهاجرين بواسطة حافلات إلى محافظتي مدنين وتطاوين، حيث تم إيواؤهم في مبيتات خاصة ومدارس بعد تجهيزها، وتوفير حاجياتهم ومستلزماتهم الأساسية.
واضطرت تونس إلى إبعاد مجموعات من المهاجرين إلى الحدود التونسية والجزائرية، إثر اندلاع أعمال عنف وصدامات مع السكان المحليين في محافظة صفاقس، المدينة التي تراكمت داخلها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل والصحراء، أدّت إلى مقتل أحد المواطنين.
إثر ذلك، اتهمت منظمات حقوقية، السلطات التونسية بإساءة معاملة المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر بعد طردهم إلى الصحراء دون طعام وماء وفي ظروف مناخية صعبة.