انتهاء ضخ المياه لـ بريدة بتكلفة 105 ملايين ريال

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انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، من تنفيذ مشروع مائي في منطقة القصيم، لتعزيز إيصال المياه إلى مدينة بريدة، بتكلفة إجمالية بلغت (105) ملايين ريال، وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكدت الشركة أن مشروع استكمال منظومة الضخ من حقل مصادر مياه المستوي تضمن تنفيذ (21) بئرًا لإنتاج المياه مربوطة بمحطة ضخ من خلال شبكة خطوط أنابيب بأقطار مختلفة، وذلك بطول يبلغ (13.646) مترًا طوليًا، إضافة إلى تشييد خزان مياه (تشغيلي) من الخرسانة المسلحة بسعة (20) ألف متر مكعب، ومبنى يحتوي على عدد (10) مضخات، وبقدرة ضخ تصل إلى (250) ألف متر مكعب في اليوم، ومبنى آخر يتضمن (4) مولدات، وعدد من المباني الخدمية الأخرى.
وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أن المشروع يأتي ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وخطط الشركة واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.