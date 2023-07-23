الأهلي ينسحب من صفقة ساديو ماني انتهاء مهلة تأكيد القبول بجامعة الملك عبدالعزيز غدًا راؤول خيمينيز يُسهل انضمام ميتروفيتش للهلال مزايا وثيقة تأمين العمرة تصل 100 ألف ريال تفاصيل صفقة انتقال مالكوم للهلال الدفاع المدني: احذروا تمديد الأسلاك الكهربائية عشوائيًا الاتحاديون عن محمد صلاح: فخر العرب مطلبنا الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الرياض آرت يستقبل طلبات المشاركة في ملتقى طويق للنحت موسى ديمبيلي في طريقه للاتفاق
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، نتائج فرز القبول لعام 1445هـ، مهنئة المرشحين والمرشحات ببرامج البكالوريوس والدبلومات للانتظام للعام الجامعي 1445هـ.
ودعت جامعة الملك عبدالعزيز إلى ضرورة استكمال إجراءات تأكيد رغبة القبول قبل الساعة 11:59 مساء غد الاثنين عبر بوابة القبول الإلكتروني.
وأكدت أنه عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة وعن الترقية لرغبة أعلى في حال توفر مقاعد شاغرة.
وسيتم الإعلان عن الفرز الثاني في حال توفر مقاعد شاعرة عبر الرابط (هنا).