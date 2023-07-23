انتهاء مهلة تأكيد القبول بجامعة الملك عبدالعزيز غدًا

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، نتائج فرز القبول لعام 1445هـ، مهنئة المرشحين والمرشحات ببرامج البكالوريوس والدبلومات للانتظام للعام الجامعي 1445هـ.

تأكيد رغبة القبول

ودعت جامعة الملك عبدالعزيز إلى ضرورة استكمال إجراءات تأكيد رغبة القبول قبل الساعة 11:59 مساء غد الاثنين عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأكدت أنه عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة وعن الترقية لرغبة أعلى في حال توفر مقاعد شاغرة.

وسيتم الإعلان عن الفرز الثاني في حال توفر مقاعد شاعرة عبر الرابط (هنا).