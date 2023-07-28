انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو

كشفت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الخميس، عن انتهاك الجيش الرواندي لحدود البلاد.

بيان جيش الكونغو

وجاء بيان للجيش في الكونغو نُشِرَ على وسائل التواصل الاجتماعي: “تُبلِغ القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجتمع الوطني والدولي أن قوات الدفاع الرواندية… عبرت الحدود الكونغولية يوم الخميس 27 يوليو الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي بهدف مواصلة محاولات تقويض استقرار البلاد وانتهاك سلامتها الإقليمية بشكل متعمد”.

وأفاد البيان بأن القوات المسلحة في الكونغو ردت على هذا “التدخل” وهاجمت العدو، وفي المواجهات التالية تمكنت من طرد “الإرهابيين الروانديين” من أراضي البلاد.

من المعروف أنه في يوليو 2022، بعد تنشيط مقاتلي حركة “إم23” في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقِدَت قمة في أنغولا.

واتهمت الجمهورية رواندا بدعم المتمردين، فيما نفى الجانب الرواندي أي صلة له بالتنظيم العسكري، وتبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.

وفي القمة، اتفق الرئيس الكونغولي فليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تخفيف التوترات بين البلدين.

وبحسب بيان مكتب الرئيس الكونغولي، اشتملت خارطة الطريق على وقف فوري للعمليات القتالية وانسحاب فوري وبدون قيد أو شرط لمقاتلي “إم23” من الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، أعلنت جماعة “إم23” أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة باتفاق خارطة الطريق.