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بحضور ممثلين عن جمعيات وطنية لأكثر من 50 دولة

 انطلاق الاجتماع التشاوري بين جمعيات الهلال الأحمر بجدة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
 انطلاق الاجتماع التشاوري بين جمعيات الهلال الأحمر بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأحد، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، “الاجتماع التشاوري الخامس” بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي.

 هدف الاجتماع التشاوري

ويهدف هذا الاجتماع إلى توحيد صفوف المنظمات والهيئات بما يخدم الحركة الدولية وينعكس على العمل الإنساني.

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وقد حضر الاجتماع ممثلون عن جمعيات وطنية لأكثر من ٥٠ دولة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقد ترأس الاجتماع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، حيث أعرب في كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع، متمنيًا لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح.

وأوضح العويسى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات وإمكانيات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، حيث يمثل هذا الاجتماع حلقة من حلقات الوصل بين الجمعيات والمنظمات، واستعراض تجاربها الناجحة لتكون نموذج يتم تنفيذه في بعض الدول.

 جدول أعمال الاجتماع

ولما للتكنولوجيا من أهمية بالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني فقد تضمن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع مناقشة محور “التحول الرقمي في العمل الإنساني” بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي كما شاركت المملكة تجاربها ببرنامج “المستجيب والمستشفى الافتراضي”.

كما افتتح العويسى معرض “لمسه إنسانية” المصاحب للاجتماع، والذي تشارك به العديد من الهيئات والجمعيات بالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة واللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بعرض تجاربهم وشرح أعمالهم للزوار.

ومن المقرر أن تستمر أعمال هذا الاجتماع إلى الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

 

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