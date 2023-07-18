Icon

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة Icon النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اتفاقات وتعاونات تثمر عن مبادرات ومشاريع مشتركة

انفتاح السعودية على العالم مدروس بعناية.. علاقات استراتيجية مثمرة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
انفتاح السعودية على العالم مدروس بعناية.. علاقات استراتيجية مثمرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي خالد الربيش إن المملكة وتحت مظلة رؤية 2030، لا تتردد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والعلمية مع دول العالم، وتبرم معها اتفاقات وتعاونات، تثمر عن مبادرات ومشاريع مشتركة، تنعكس إيجاباً على حياة شعب المملكة والشعوب الأخرى.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “العلاقات الاستراتيجية” أن انفتاح المملكة على العالم، لم يكن عشوائياً، وإنما هو مدروس بعناية، ويؤكد ذلك التركيز على دول بعينها، تستشعر المملكة أن التعاون معها سيكون مثمراً ومفيداً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة الطموحة، بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة من التقدم والتطور العلمي.

قد يهمّك أيضاً
خبرة دونيس تُحفز جماهير الوحدة

خبرة دونيس تُحفز جماهير الوحدة

أرقام توثق جهود الصندوق السعودي للتنمية بدول العالم

أرقام توثق جهود الصندوق السعودي للتنمية بدول العالم

العلاقات مع اليابان

وتابع الكاتب “تعتبر اليابان في مقدمة الدول التي سعت المملكة إلى تطوير علاقاتها معها، ليس لسبب سوى أن هذا البلد متطور إلى أبعد مدى، ولديه تجربة فريدة وملهمة في بناء الذات، وتحقيق التميز النوعي، بعد حرب عالمية مدمرة، أعادت طوكيو إلى مرحلة الصفر”.

وتشهد العلاقات بين الرياض وطوكيو تطوراً ملموساً، يرتكن على رغبة جادة من قادة البلدين في التقارب والتعاون بينهما، بما يضمن رفاهية الشعبين الصديقين، وحققت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، في العام 2017، نقلة نوعية في تعزيز تلك العلاقات.

شراكة متطورة بين البلدين

وواصل الكاتب بقوله “كما كانت لزيارتي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لليابان في العامين 2016 و2019، تأثيرهما في توثيق تلك العلاقات، حيث شهدت وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية – اليابانية 2030”.

وأضاف “إذا كان التعاون بين البلدين شمل مجالات عدة، إلا أن تعاونهما في مجال الطاقة كان العنوان الأبرز، فالدولتان تدعمان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء، باستخدام الهيدروجين والأمونيا”.

طموحات البلدين ومبادرة منار

وختم الكاتب بقوله “كما أن للبلدين طموحات بالوصول إلى الحياد الصفري، لذا قرّرا تأسيس مبادرة “منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي ستكون بمثابة منارة، تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري. وتهدف المبادرة إلى إبراز ريادة السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات”.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة