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35 رجل إطفاء وكلابًا شاركوا بالبحث والإنقاذ

انفجار بصومعة غلال ومصرع 8 بالبرازيل

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
انفجار بصومعة غلال ومصرع 8 بالبرازيل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت حكومة ولاية بارانا في البرازيل، اليوم الخميس، أن 8 على الأقل قتلوا وأصيب نحو 12 آخرين، فيما زال آخر في عداد المفقودين، على إثر انفجار بصومعة غلال.

تفاصيل الانفجار

ووقع الانفجار، أمس الأربعاء، في تعاونية سي فالي ببلدة بالوتينا الصغيرة، جنوب البلاد، على بعد قرابة 600 كيلومتر من كوريتيبا عاصمة الولاية، وفقًا لما ذكرته رويترز.

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وأردفت إدارة الإطفاء أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات في مدينتي كاسكافيل وتوليدو المجاورتين، وأشارت إلى أن 35 رجل إطفاء وكلابًا شاركوا في جهود البحث والإنقاذ.

وتعد بارانا من أكبر الولايات المنتجة للحبوب في البرازيل، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

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