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متأثرًا بتبعات ارتفاع في ضغط الدم

انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن أستاذ الإنجليزية خالد فرجاني، المتهم بقتل زوجته وأبنائه بساطور، توفي مساء الاثنين، متأثرًا بتبعات ارتفاع في ضغط الدم؛ ما أدى لانفجار شرايينه، قبيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

انفجار في الشرايين

وفي التفاصيل، توفي خالد فرجاني في مستشفى حميات المنيا بمصر، إثر انفجار في الشرايين جراء ارتفاع ضغط دمه، قبل موعد تنفيذ الحكم.

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وتعود تفاصيل قضية المتهم إلى منتصف يوليو 2019، حيث سلم خالد فرجاني، البالغ من العمر 38 سنة ومدرس اللغة الإنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي مركز الفيوم، نفسه إلى قسم شرطة أول الفيوم، مقرًّا بأنه قتل زوجته وأولاده الأربعة بمسكنه، بسبب خلافات مع أشخاص آخرين حول التنقيب عن الآثار بمنطقة في دائرة مركز الفيوم، حيث صرح أنه تلقى تهديدات باغتصاب زوجته وأولاده وقتلهم في حال تخليه عن نشاط التنقيب. وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، ليعثروا على جثث الضحايا.

الشرطة المصرية

وقضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم شنقًا، بعد أن تبين أنه قتل زوجته وأبناءه باستخدام ساطور داخل شقته بأحد الأبراج السكنية بحي دلة في مدينة الفيوم، فيما أفاد أحد أقارب المتهم المتوفى، بأنه من المتوقع وصول جثمانه ليلة غد، حيث سيدفن في مقابر الأسرة بقرية سنوفر بالفيوم.

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