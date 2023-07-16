انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا

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انهار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق اليوم الأحد في مدينة توري ديل جريكو القريبة من مدينة نابولي بإيطاليا.
وبحسب فرقة مكافحة الحرائق، جرى إنقاذ شخصين على الأقل أحياء من تحت الأنقاض وتلقيا علاجًا طبيًا.
ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، ونظرًا لأن المنزل كان مأهولاً بالسكان، يعتقد أن الكثير من الأفراد محاصرون تحت الأنقاض في إيطاليا
ويقوم أفراد الشرطة ورجال الإطفاء في موقع الحادث بعمليات بحث لإنقاذ المزيد من الأشخاص.
كما جرى نشر وحدات من الكلاب البوليسية للمساعدة في عمليات البحث، حسبما أفادت فرقة مكافحة الحرائق.
من المعروف أن مدينة توري ديل جريكو تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا جنوب نابولي.