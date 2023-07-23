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بالصور.. أضرار كارثية سببتها سيول كندا

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
بالصور.. أضرار كارثية سببتها سيول كندا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مسؤولون كنديون، أن إقليم نوفا سكوشا الكندي المطل على المحيط الأطلسي يتعرض لأشد موجة أمطار منذ أكثر من 50 عاماً، والتي أحدثت سيولاً وتسببت في أضرار لا يمكن تصورها، فضلاً عن فقدان 4 أشخاص بينهم طفلان.

سيول كارثية بكندا

وتسببت العاصفة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، في هطول أمطار بمعدل تجاوز 25 سنتيمتراً على بعض الأنحاء في غضون 24 ساعة فحسب، وهي نفس الكمية التي تهطل عادة في غضون 3 أشهر. وجرفت السيول الناتجة عن ذلك الطرق وأضعفت الجسور وأغرقت المباني.

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وقال رئيس وزراء نوفا سكوشا، تيم هيوستن:”لدينا وضع مخيف وجسيم”، مضيفاً أنه سيتعين استبدال 7 جسور على الأقل أو إعادة بنائها، وأوضح في مؤتمر صحفي “الأضرار التي لحقت بالممتلكات لا يمكن تصورها”، وأشار إلى أن الإقليم سيسعى للحصول على دعم كبير من الحكومة الاتحادية.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين في تورونتو إنه قلق للغاية بشأن السيول، ووعد بأن أوتاوا “ستساند” الإقليم.

حالة الطوارئ

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في هاليفاكس، أكبر مدينة في نوفا سكوشا، و4 مناطق أخرى، وأبلغت بلدية هاليفاكس عن “أضرار جسيمة للطرق والبنية التحتية” وحثت الناس على البقاء في منازلهم وعدم استخدام سياراتهم.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من هاليفاكس، سيارات مهجورة شبه مغطاة بمياه السيول وعمال الإنقاذ يستخدمون القوارب لإنقاذ الناس، وقال هيوستن نقلاً عن الشرطة، إن طفلين فقدا بعد غرق السيارة التي كانا يستقلانها. وفي حادثة أخرى، فُقد رجل وشاب بعد أن انجرفت سيارتهما إلى المياه العميقة.

وتتوقع وزارة البيئة الكندية استمرار هطول أمطار غزيرة في الجزء الشرقي من الإقليم اليوم الأحد.

 

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