بالفيديو.. إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة

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وثق مقطع فيديو متداول، طريقة إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة، وكاد يفقد حياته بسببها.
وأظهر المقطع، استخدام رجل لمنشار كهربائي لقطع أجزاء من الشجرة، حتى تمكن الثور من الخروج والنجاة بحياته.
وبالفعل نجح الرجل في تحرير رأس الثور الضخم وإنقاذ حياته من الموت المحقق اختناقاً داخل الشجرة.