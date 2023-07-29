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كاد يفقد حياته بسببها

بالفيديو.. إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
بالفيديو.. إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، طريقة إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة، وكاد يفقد حياته بسببها.

عملية إنقاذ ثور

وأظهر المقطع، استخدام رجل لمنشار كهربائي لقطع أجزاء من الشجرة، حتى تمكن الثور من الخروج والنجاة بحياته.

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إنقاذ حياة الثور

وبالفعل نجح الرجل في تحرير رأس الثور الضخم وإنقاذ حياته من الموت المحقق اختناقاً داخل الشجرة.

 

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