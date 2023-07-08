بايدن: إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا قرار صعب جدًا

وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن خطوة تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لأول مرة بالقرار الصعب، مشيرًا إلى أنه اقتنع في نهاية الأمر بإرسال هذا السلاح المثير للجدل لأن كييف تحتاج إلى ذخيرة في هجومها المضاد ضد روسيا.

تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الجمعة، أن الرئيس وافق على نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، في أحدث مثال على قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة رفضت إرسالها لها من قبل.

وقال بايدن للإعلامي فريد زكريا على شاشة “سي إن إن” إنه كان قرارًا صعبًا للغاية من جانبه، والذي ناقشه مع حلفاء أمريكا، وناقشه مع الأصدقاء في الكونجرس، مضيفًا أن الذخيرة تنفد من الأوكرانيين.

القنابل العنقودية

وقالت شبكة “سي إن إن” إن الذخائر العنقودية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون متوافقة مع مدافع هاوتزر عيار 15 ملم، التي قدمتها الولايات المتحدة، وهو سلاح مدفعي أساسي سمح لأوكرانيا باستعادة أراضيها العام الماضي.

وقال بايدن إن الذخائر العنقودية ترسل كفترة انتقالية حتى تصبح الولايات المتحدة قادرة على إرسال مزيد من مدفعية 155 ملم.

تراجع إنتاج الأسلحة الأمريكية

وأشار بايدن خلال مقابلته مع زكريا، والتي ستذاع كاملة غدًا الأحد، إلى أن هذه الحرب متعلقة بالذخائر، والذخائر تنفد من أوكرانيا، والولايات المتحدة متراجعة في إنتاجها. وأضاف: “لذلك، ما فعلته أخيرًا هو أنني أخذت بتوصية وزارة الدفاع، بإرسالها ليس بشكل دائم، وإنما بالسماح بذلك خلال هذه الفترة الانتقالية لحين الحصول على أسلحة عيار 155 ملم”.

يذكر أن أكثر من 100 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحظر الذخائر العنقودية بموجب الاتفاقية المتعلقة بها، إلا أن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم توقعا على هذا الحظر.