Icon

وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي Icon عناصر فاغنر في إجازة استعدادًا للرحيل إلى بيلاروسيا Icon بايدن: إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا قرار صعب جدًا Icon مجموعات البطولة العربية بعد تأهل الصفاقسي التونسي Icon إصابة قائد مركبة سقطت من جسر التوحيد في جازان Icon لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض Icon الطقس الحار يسبب العصبية والتوتر Icon أهم مزايا قنوات واتساب وخطوات تفعيلها عبر الهواتف Icon ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع Icon إحباط تهريب 60 كجم من القات بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مؤكدًا أن الذخيرة تنفد من كييف

بايدن: إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا قرار صعب جدًا

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
بايدن: إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا قرار صعب جدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن خطوة تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لأول مرة بالقرار الصعب، مشيرًا إلى أنه اقتنع في نهاية الأمر بإرسال هذا السلاح المثير للجدل لأن كييف تحتاج إلى ذخيرة في هجومها المضاد ضد روسيا.

تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الجمعة، أن الرئيس وافق على نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، في أحدث مثال على قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة رفضت إرسالها لها من قبل.

قد يهمّك أيضاً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات بجازان

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات بجازان

عمر السومة يشارك في تدريبات الأهلي بعد نهاية إعارته

عمر السومة يشارك في تدريبات الأهلي بعد نهاية إعارته

وقال بايدن للإعلامي فريد زكريا على شاشة “سي إن إن” إنه كان قرارًا صعبًا للغاية من جانبه، والذي ناقشه مع حلفاء أمريكا، وناقشه مع الأصدقاء في الكونجرس، مضيفًا أن الذخيرة تنفد من الأوكرانيين.

القنابل العنقودية

وقالت شبكة “سي إن إن” إن الذخائر العنقودية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون متوافقة مع مدافع هاوتزر عيار 15 ملم، التي قدمتها الولايات المتحدة، وهو سلاح مدفعي أساسي سمح لأوكرانيا باستعادة أراضيها العام الماضي.

وقال بايدن إن الذخائر العنقودية ترسل كفترة انتقالية حتى تصبح الولايات المتحدة قادرة على إرسال مزيد من مدفعية 155 ملم.

تراجع إنتاج الأسلحة الأمريكية

وأشار بايدن خلال مقابلته مع زكريا، والتي ستذاع كاملة غدًا الأحد، إلى أن هذه الحرب متعلقة بالذخائر، والذخائر تنفد من أوكرانيا، والولايات المتحدة متراجعة في إنتاجها. وأضاف: “لذلك، ما فعلته أخيرًا هو أنني أخذت بتوصية وزارة الدفاع، بإرسالها ليس بشكل دائم، وإنما بالسماح بذلك خلال هذه الفترة الانتقالية لحين الحصول على أسلحة عيار 155 ملم”.

يذكر أن أكثر من 100 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحظر الذخائر العنقودية بموجب الاتفاقية المتعلقة بها، إلا أن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم توقعا على هذا الحظر.

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات...

السعودية اليوم
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
السعودية اليوم

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى...

السعودية اليوم
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
العالم

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل...

العالم
محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال
آخر الاخبار

محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

آخر الاخبار
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
العالم

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني...

العالم
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
السعودية اليوم

لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

السعودية اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
العالم

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد...

العالم
السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة الحشود بانسيابية
السعودية اليوم

السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة...

السعودية اليوم