برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من لاعب آخر، وذلك بعد فسخ العقد مع اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي.
وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن البارشا يرغب في التخلص من الفرنسي كليمون لونجليه الذي أعاره لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الموسم الماضي.
ويُعاني البارشا حاليًّا من أزمات مالية جعلته يتخلص من المدافع أومتيتي بالإضافة لعدم قدرته على ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل لنادي إنتر ميامي الأمريكي.