Icon

أهالي نجران يستقبلون محمد عبده بالطبول والورود Icon السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 Icon سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر Icon عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء Icon استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية Icon الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا Icon المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا Icon النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا Icon الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي Icon بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
كبيرة الحجم وعرضها نحو 0.5 متر

بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد لايف ساينس، أن علماء اكتشفوا بركانًا قديمًا تحت الماء قبالة ساحل المحيط الهادئ لكندا، لكنه لا يزال نشطًا ومغطى بآلاف من البيض العملاق.

بركان نشط

وفي التفاصيل، عثر العلماء على أول دليل على الإطلاق لمخلوق بحري غير معروف نسبيًّا يضع بيضه على قمة البركان النشط.

قد يهمّك أيضاً
عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء

عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء

النصر يحسم صفقة سيكو فوفانا

النصر يحسم صفقة سيكو فوفانا

وقبل الرحلة الاستكشافية، اعتقد الفريق أن البركان انقرض وأن المياه المحيطة به متجمدة. ومع ذلك، وجدوا الجبل تحت الماء، الذي يبلغ ارتفاعه 1100 متر فوق قاع البحر، ينفث مياهًا دافئة ومغطاة بالشعاب المرجانية في أعماق البحار.

وقد فوجئ العلماء أكثر برؤية الورانك الأبيض من المحيط الهادئ يضع البيض على القمة، على بعد 1.5 كم تقريبًا تحت السطح.

تضم 100 ألف أو مليونًا

وذكر شيريس دو بريز، عالمة الأحياء البحرية في أعماق البحار في Fisheries and Oceans Canada والباحثة الرئيسية في الرحلة الاستكشافية: أقدر أن قمة الجبل البحري، التي كانت مغطاة بالبيض، كانت تضم 100 ألف أو مليونًا.

ولفت إلى أن هذه البيوض كانت كبيرة الحجم وعرضها نحو 0.5 متر. والورانك الأبيض من المحيط الهادئ هي مخلوقات بحرية غير معروفة، وهي واحدة من بين أنواع الورانك التي تعيش في أعمق الأماكن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
العالم

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

العالم
تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
الرياضة

تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه...

الرياضة
الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي
الرياضة

الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته...

الرياضة
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ...

السعودية اليوم
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض
تكنولوجيا

لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف...

تكنولوجيا
الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

آخر الاخبار