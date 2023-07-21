بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا

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أكد لايف ساينس، أن علماء اكتشفوا بركانًا قديمًا تحت الماء قبالة ساحل المحيط الهادئ لكندا، لكنه لا يزال نشطًا ومغطى بآلاف من البيض العملاق.
وفي التفاصيل، عثر العلماء على أول دليل على الإطلاق لمخلوق بحري غير معروف نسبيًّا يضع بيضه على قمة البركان النشط.
وقبل الرحلة الاستكشافية، اعتقد الفريق أن البركان انقرض وأن المياه المحيطة به متجمدة. ومع ذلك، وجدوا الجبل تحت الماء، الذي يبلغ ارتفاعه 1100 متر فوق قاع البحر، ينفث مياهًا دافئة ومغطاة بالشعاب المرجانية في أعماق البحار.
وقد فوجئ العلماء أكثر برؤية الورانك الأبيض من المحيط الهادئ يضع البيض على القمة، على بعد 1.5 كم تقريبًا تحت السطح.
وذكر شيريس دو بريز، عالمة الأحياء البحرية في أعماق البحار في Fisheries and Oceans Canada والباحثة الرئيسية في الرحلة الاستكشافية: أقدر أن قمة الجبل البحري، التي كانت مغطاة بالبيض، كانت تضم 100 ألف أو مليونًا.
ولفت إلى أن هذه البيوض كانت كبيرة الحجم وعرضها نحو 0.5 متر. والورانك الأبيض من المحيط الهادئ هي مخلوقات بحرية غير معروفة، وهي واحدة من بين أنواع الورانك التي تعيش في أعمق الأماكن.