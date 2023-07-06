برلسكوني يترك مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه

ترك رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي في يونيو الماضي، مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه، وفقًا لوسائل إعلام إيطالية.

تفاصيل ميراث بيرسكوني

وفقًا لوصية نشرتها وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية اليوم الخميس، حصل أكبر أولاده، ماريانا وبيير سيلفيو على النصيب الأكبر من الميراث.

وبحسب الوصية، سيحصل الاثنان معًا، وهما من زيجة برلسكوني الأولى، على حصة الأغلبية في شركة “فينينفيست” القابضة، والتي تبلغ 53%.

فيلات مختلفة

من المعروف أن الشركة هي مالكة الأسهم الرئيسية في شركة “ميديا فور أوروبا” (ميديا ست سابقًا)، كما أنها مالكة أغلبية الأسهم في قناة “بروزيبين سات 1” التلفزيونية الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤول ملكية فيلات مختلفة إلى ماريانا وبيير سيلفيو، إلى جانب ممتلكات وأرصدة أخرى تعود للأب الراحل، الذي توفي عن سن 86 عامًا.

وسيحصل كل من أولاده الثلاثة من زواجه الثاني، باربرا وإليانورا ولويجي، على حصص إجبارية في شركة “فينينفيست”.

وصية برلسكوني

وأوصى برلسكوني أيضًا بـ 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لكل من شريكة حياته السابقة عضوة البرلمان مارتا فاشينا (33 عامًا)، وشقيقه باولو.

وحصل صديق برلسكوني المقرب، مارتشيلو ديلوتري، على 30 مليون يورو.