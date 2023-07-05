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بعد دعم صغار المزارعين

برنامج ريف يساهم في إنتاج أكثر من 187 مليون كجم في قطاع الفواكه

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
برنامج ريف يساهم في إنتاج أكثر من 187 مليون كجم في قطاع الفواكه
المواطن - فريق التحرير

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قدم برنامج “ريف” الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، دعم لصغار المزارعين العاملين في قطاع الفواكه بالسعودية، ما ساهم في إنتاج أكثر من 187 مليون كجم في قطاع الفواكه.

إنتاج الفواكه

وأوضح برنامج ريف السعودية، في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” تفاصيل إنتاج الأصناف وهي 2.520 مليون كجم من الرمان، 6.86 ألف كجم من الخوخ، 142.9 مليون كجم ليمون.

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وتشمل أيضًا 6.37 ألف كجم من المشمش، 26.4 مليون كجم من المانجو، 6.85 ألف كجم من البخارى، 15.4 مليون كجم من العنب، و11.8 ألف كجم من الفراولة.

برنامج ريف السعودية

تحقيق الأمن الغذائي

يأتي هذا الدعم للمزارعين العاملين في قطاع الفواكه من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.

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