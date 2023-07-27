تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا! نصائح للسفر لمسافات طويلة في الصيف وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن وظائف شاغرة لدى النهدي الطبية تخصيص 5 مواقع لخام الرمل كمجمعات تعدينية بالزلفى السعودية ستصبح مركزًا رئيسيًّا عالميًّا لألعاب الفيديو وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعاليات عائلية صيفية بمكتبة الملك عبدالعزيز
حظيت حديقة الألعاب المائية “سيان واتر بارك” الواقعة بأبحر الشمالية، بإقبال كبير من محبي الألعاب المائية للاستمتاع بهذه التجربة المشوقة،التي تعد واحدة من أهم وسائل الترفيه التي توفر ألعابًا جماعية ممتعة للكبار والصغار.
وتضم الحديقة المائية التي تقع على مساحة 110 آلاف متر مربع, عددًا كبيرًا من المطاعم والمحال، وتشهد العديد من الأنشطة المائية، عبر الشواطئ والأمواج الصناعية والألعاب المائية، التي خصص جزء منها للسباحة، إلى جانب ألعاب مائية أخرى متنوعة مثل الزلاجات المائية، والنفق المائي، والأمواج الاصطناعية، والممرات المائية.
وتتميز “سيان واتربارك” بتنوع الألعاب المائية من خلال البحيرات الاصطناعية بأحجامها ومساحاتها المختلفة، والتي صممت لتمثل نقلة نوعية في مجال الترفيه والمغامرة لتوفر للزوار من مختلف الفئات العمرية تجربة أنواع مختلفة من المغامرات التنافسية والترفيه طوال فترة وجودهم في الحديقة، إلى جانب بعض المرافق الأخرى التي تحتوي على عدد كبير من الألعاب الشيقة والممتعة مخصصة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم وسط متابعة من الأهالي من خلال الجلسات المحيطة بهذه المرافق.