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التصدي لها إحدى قضايا حقوق الإنسان

تحذير أممي من تغير المناخ: ينذر بمستقبل مرعب

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
تحذير أممي من تغير المناخ: ينذر بمستقبل مرعب
المواطن - فريق التحرير

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حذر فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أن تغير المناخ ينذر بمستقبل بائس ومرعب حقا، ينتشر فيه الجوع وتسوده المعاناة.

وانتقد فولكر تورك زعماء العالم، لأنّهم لا ينظرون سوى إلى المدى القصير عندما يتعاملون مع أزمة المناخ، حسبما ذكرت قناة العربية.

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ظواهر مناخية متطرفة

كما قال تورك: إنّ الظواهر المناخية المتطرفة تقضي على المحاصيل وقطعان الماشية والنظم البيئية، وهذا يقوّض قدرة المجتمعات على إعادة بناء نفسها وإعالة نفسها، ويجعل هذه المهمة مستحيلة.

وأضاف: لقد عانى أكثر من 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021. ومن المتوقع أن يعرِّض تغير المناخ ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافيين لخطر الجوع بحلول منتصف هذا القرن.

وتابع: بيئتنا تحترق. إنها تذوب. تغمرها الفيضانات، وتجفّ، وتموت، المستقبل بائس.

واعتبر المسؤول الأممي أنّ التصدي لمشكلة تغير المناخ هي إحدى قضايا حقوق الإنسان، وأنه ما زال لدينا وقت للعمل. لكن هذا الوقت هو الآن.

اتفاقية باريس

ووافقت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 على وضع حد للاحترار العالمي عند درجة حرارة -أقلّ بكثير- من درجتين مئويتين فوق متوسط المستويات المسجلة بين 1850 و1900، وحتى 1,5 درجة مئوية إن أمكن.

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