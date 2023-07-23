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نتيجة عطل فني

تحطم طائرة في مطار بورتسودان عقب إقلاعها

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
تحطم طائرة في مطار بورتسودان عقب إقلاعها
المواطن - فريق التحرير

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تحطمت طائرة في مطار بورتسودان عقب إقلاعها نتيجة عطل فني، وفقًا للعربية عاجل.

ودخلت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المائة بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى الخراب الكلي للبني التحتية في البلاد بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية، وحتى اليوم المائة لم تحسم المعركة لصالح أحد الطرفين، رغم ادعاء كل منهما أنه متقدم على الآخر في ساحة الحرب، بينما يزداد كل يوم عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات والأوضاع الأمنية من جهة، والأوضاع الإنسانية والمعيشية من جهة أخرى.

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الجيش السوداني قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة

وفي آخر التطورات الميدانية، رحبت قوات الدعم السريع بانشقاق عناصر من قيادة الفرقة 20 بولاية شرق دارفور التابعة للجيش السوداني، وانضمامها لصفوفها معتبرة أن ذلك يمثل دفعة جديدة بحسب بيانها.

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اتهمت في وقت سابق السبت، “قوات الدعم السريع باستخدام أطفال دون الـ15 عامًا في القتال، في انتهاك للقانون الدولي”.

أمريكا طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

 

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