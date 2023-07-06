Icon

روعة عسير في أقل من دقيقتين Icon رد غير متوقع من حكيم زياش بعد فشل انضمامه إلى النصر Icon الاتحاد يخسر صفقته المفضلة لـ الهلال Icon تدابير أمنية داخل البنتاجون بعد تسريب وثائق سرية للغاية Icon انهيارات منازل وغرق أحياء في فيضانات الصين Icon وفيات ومصابون في حريق بمستودع شركة حجاج بمكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يوجهان برقية شكر جوابية لوزير الداخلية Icon المنتخب السعودي يكتفي بالتعادل أمام موريتانيا Icon مجموعة إم بي سي تخطو نحو الإدراج بسوق الأسهم السعودية Icon إلغاء الرحلات الجوية في مطارات هولندا وألمانيا بسبب عاصفة قوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في أعقاب مراجعة استمرّت 45 يومًا

تدابير أمنية داخل البنتاجون بعد تسريب وثائق سرية للغاية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
تدابير أمنية داخل البنتاجون بعد تسريب وثائق سرية للغاية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، باتّخاذ تدابير لتعزيز الأمن بعد تسريب مجموعة من الوثائق المصنّفة سرية للغاية على الإنترنت في وقت سابق من العام الحالي، وفقًا لما أعلنه البنتاجون أمس الأربعاء.

تدابير أمنية داخل البنتاجون

جاءت هذه الخطوة في أعقاب مراجعة استمرّت 45 يومًا أمر بها أوستن لسياسات وزارة الدفاع وتدابيرها، بعدما دبّر عنصر في الحرس الوطني الأمريكي أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أمريكية منذ عشر سنوات.

قد يهمّك أيضاً
شرطي يعتدي على عامل توصيل أثناء موكب بايدن

شرطي يعتدي على عامل توصيل أثناء موكب بايدن

السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات

السفارة السعودية في باريس تحث رعاياها بتجنب أماكن الاحتجاجات

لويد أوستن
لويد أوستن

وجاء في مذكّرة لأوستن نشرها البنتاجون أن “المراجعة خلصت إلى تحديد مجالات يمكننا بل علينا أن نعزّز تدابير المساءلة فيها لمنع تعريض معلومات سرية للأمن القومي للخطر، بما في ذلك التصدي لمخاطر داخلية”.

والخطوات التي أمر بها أوستن تشمل تطوير برنامج لما يسمى “مكتب الإدارة المشتركة للتهديدات الداخلية والقدرات السيبرانية” من أجل “تحسين رصد المخاطر في كل شبكات” البنتاجون.

إلى ذلك دعا أوستن إلى إصدار توجيهات بأن “يتم فورًا تعزيز المساءلة ومراقبة المعلومات المصنفة سرية للغاية”، وبأن يصار إلى تطبيق “مقاربة مرحلية لتعزيز المساءلة وإدارة الولوج إلى معلومات مصنّفة سرية وتعزيز الأمن”.

أكبر عملية تسريب لوثائق

وكان جاك تيشيرا البالغ 21 عامًا والخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية للحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس قد اعتقل في إبريل بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أمريكية منذ عقد من الزمن.

وتشتبه السلطات الأمريكية في أن تيشيرا قام بنشر وثائق دفاعية سرية للغاية في مجموعة دردشة على منصة التواصل الاجتماعي “ديسكورد”، قبل أن يتم تداولها على تويتر وتلجرام وفور تشان.

ويواجه تيشيرا ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها، وكل تهمة منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء

قدرات الجيش الأوكراني

واشتملت الوثائق على معلومات تشير إلى قلق الولايات المتحدة حيال قدرات الجيش الأوكراني، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.

ويعد هذا الخرق الأكبر منذ عام 2013 عندما سرب إدوارد سنودن وثائق خاصة بوكالة الأمن الوطني، كما أنه أثار الكثير من الأسئلة حول قدرة تيشيرا على الوصول إلى أسرار عالية المستوى رغم رتبته المتدنية.

ودفع تيشيرا الشهر الماضي ببراءته أمام محكمة في ماساتشوستس من اتهامات قد تبقيه لعقود في السجن في حال إدانته.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يتهم مساعده في قضية الوثائق السرية
العالم

ترامب يتهم مساعده في قضية الوثائق السرية

العالم
رئيس سدايا: نعمل على تسخير منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الحجاج
السعودية اليوم

رئيس سدايا: نعمل على تسخير منظومة الذكاء...

السعودية اليوم
تفجير قنبلة من الحرب العالمية تزن نصف طن بألمانيا
العالم

تفجير قنبلة من الحرب العالمية تزن نصف...

العالم
السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة شخصًا غير مرغوب فيه
العالم

السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة شخصًا غير...

العالم
توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية
السعودية اليوم

توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ...

السعودية اليوم
طائرة خاصة ويخوت ومناجم ماس ثروة قائد فاغنر الطائلة
العالم

طائرة خاصة ويخوت ومناجم ماس ثروة قائد...

العالم
ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد
تكنولوجيا

ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق...

تكنولوجيا
الأهلي يقدم 120 مليون يورو إلى لوكا مودريتش
الرياضة

الأهلي يقدم 120 مليون يورو إلى لوكا...

الرياضة