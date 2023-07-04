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لسهم المعمر لأنظمة المعلومات ومراكز سينومي

تداول تسمح لـ “الراجحي المالية” بمزاولة أنشطة صناعة السوق

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
تداول تسمح لـ “الراجحي المالية” بمزاولة أنشطة صناعة السوق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “تداول”، اليوم الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة “المعمر لأنظمة المعلومات” وشركة “مراكز سينومي” ابتداءً من 5 يوليو 2023.

التزامات صانع السوق

وقالت “تداول” في بيان اليوم الثلاثاء: إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:

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– الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.
– الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.
– الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.

ممارسة أنشطة صناعة السوق

وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:

– الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.
– الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.
– الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.

وأوضحت تداول، أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.

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