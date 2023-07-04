تداول تسمح لـ “الراجحي المالية” بمزاولة أنشطة صناعة السوق

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أعلنت “تداول”، اليوم الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة “المعمر لأنظمة المعلومات” وشركة “مراكز سينومي” ابتداءً من 5 يوليو 2023.
وقالت “تداول” في بيان اليوم الثلاثاء: إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:
– الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.
– الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.
– الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.
وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:
– الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.
– الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.
– الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.
وأوضحت تداول، أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.