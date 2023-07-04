تداول تسمح لـ “الراجحي المالية” بمزاولة أنشطة صناعة السوق

أعلنت “تداول”، اليوم الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة “المعمر لأنظمة المعلومات” وشركة “مراكز سينومي” ابتداءً من 5 يوليو 2023.

التزامات صانع السوق

وقالت “تداول” في بيان اليوم الثلاثاء: إن التزامات صانع السوق على شركة المعمر لأنظمة المعلومات تكون كالآتي:

– الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 70%.

– الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.

– الحد الأعلى للفارق السعري: 0.40%.

ممارسة أنشطة صناعة السوق

وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة مراكز سينومي تكون كالآتي:

– الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.

– الحد الأدنى من حجم الأوامر: 150,000 ريال.

– الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.

وأوضحت تداول، أن ممارسة أنشطة صناعة السوق ستتم من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.