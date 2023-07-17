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نشرت “قناة الإخبارية” مجموعة من الصور وثقت من خلالها تدريب 15 موظفًا لتغيير ثوب الكعبة المشرفة للتأكد والتحقق من جودته.
وفي وقت سابق، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتأكد من جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين).
كما قامت بتدريب 15 موظفًا على تغيير ثوب الكعبة المشرفة والتحقق من جودته، بحسب ما أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي .