Icon

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة Icon النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق

تدمير 10 ملايين هكتار من الأراضي الكندية بسبب الحرائق

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
تدمير 10 ملايين هكتار من الأراضي الكندية بسبب الحرائق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت بيانات من مركز حرائق الغابات الكندي المشترك بين الوكالات، أن حرائق الغابات في كندا هذا العام حتى الآن تسببت في احتراق 10 ملايين هكتار من الأراضي.

10 ملايين هكتار

وجاءت هذه الإحصائيات في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة الكندية مع أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، الذي يمتد تاريخيًّا بين إبريل وسبتمبر. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1989، عندما احترق 7.6 مليون هكتار في كندا.

قد يهمّك أيضاً
نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

استهداف طابق مستشفى يقيم فيه البشير بـ أم درمان

استهداف طابق مستشفى يقيم فيه البشير بـ أم درمان

وحذّر المسؤولون من أن مواسم الحرائق في أجزاء كثيرة من البلاد بدأت مبكرة وصارت تمتد لفترات أطول. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون حكوميون: إن موسم الحرائق في كندا لا يزال بعيدًا عن الانتهاء، مع توقعات تظهر احتمالية حدوث حرائق أشد من المعتاد في جميع أنحاء البلاد على مدار الشهر وحتى أغسطس.

وقال المسؤولون، في عرض تقديمي للصحفيين في 6 يوليو الجاري: إن الحرائق سببها الجفاف ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، مشيرين إلى أن موسم حرائق الغابات في كندا صار شديد الصعوبة لدرجة أن البلاد بحاجة إلى “مستوى غير مسبوق من الدعم الدولي” لمكافحتها.

حرائق الغابات
حرائق الغابات

ووقعت الحكومة عدة اتفاقيات مع دول بشأن المساعدة في حرائق الغابات، آخرها اتفاقيات لتقاسم الموارد مع البرتغال والولايات المتحدة.

وذكر وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير، للصحفيين، في 6 يوليو الجاري، أن الكثير من أجزاء كندا ستظل معرضة لخطر حرائق الغابات طوال شهر يوليو، على الرغم من أن المخاطر في بعض المناطق ستنخفض في أغسطس.

كما توفي رجل إطفاء بعد يومين على وفاة إطفائية بسبب الحرائق الممتدة منذ أسابيع؛ ليتسبب موسم الحرائق في حالتي وفاة حتى الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة