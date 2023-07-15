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ليست بديلًا عن تويتر

تراجع كبير في مستخدمي منصة ثريدز

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
تراجع كبير في مستخدمي منصة ثريدز
المواطن - فريق التحرير

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 أبلغت منصة الوسائط الاجتماعية ثريدز عن تسجيل 100 مليون اشتراك في خمسة أيام فقط، ولكن وفقًا لبيانات من Sensor Tower و Likeweb، شهدت الخدمة الكثير من التراجع في النمو والمشاركة.

تراجع مستحدمي ثريدز

وقال أنتوني بارتولاتشي، العضو المنتدب في شركة Sensor Tower، وهي شركة تسويقية لشبكة CNBC: “لقد أدى إطلاق ثريدز بالفعل إلى إقبال هائل وغير مسبوق، ولكن بيانات Sensor Tower تشير إلى تراجع كبير في تفاعل المستخدمين منذ إطلاق التطبيق.

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وفي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا للمنصة بنحو 20% عن يوم السبت، وتراجع الوقت الذي يقضيه المستخدم بنسبة 50% من 20 دقيقة إلى 10 دقائق”.

التطبيق الجديد يواجه صعودًا شاقًا

وعلق بارتولاتشي: “تشير هذه النتائج المبكرة إلى أنه على الرغم من البهرجة أثناء إطلاق التطبيق، إلا أنه سيواجه صعودًا شاقًا من أجل الحصول على موقع بين الشبكات الاجتماعية”.

وأضاف: “من المحتمل أن يؤدي دعم ميتا والتكامل مع إنستغرام إلى حدوث فيضان للتطبيق أعلى بكثير من الخدمات الأخرى، ولكنها ستحتاج إلى أن تكون أكثر إقناعًا من تويتر”.

تراجع وقت المستخدمين على ثريدز

وأظهرت بيانات من شركات مماثلة انخفاض المستخدمين النشطين في التطبيق بنسبة تزيد عن 25% يوميًا لمستخدمي التطبيق على هواتف Android في جميع أنحاء العالم.

كما أشارت بيانات الويب المماثلة إلى أن وقت الاستخدام انخفض بأكثر من النصف، مع تراجع متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في الولايات المتحدة على التطبيق من حوالي 20 دقيقة في 6 يوليو إلى ما يزيد قليلاً عن 8 دقائق في 10 يوليو.

95 مليون مشاركة

ومنذ ظهوره لأول مرة في 5 يوليو، تصدر تطبيق ثريد عناوين الصحف لتكامله مع Instagram. وذكر موقع The Verge أن المستخدمين قد نشروا بالفعل أكثر من 95 مليون مشاركة و190 مليون إعجاب.

وقال متحدث باسم ميتا “نحن متحمسون للنجاح الأولي لـ Thread، والذي فاق توقعاتنا. لقد أطلقنا التطبيق منذ أكثر من أسبوع بقليل، وينصب تركيزنا الآن على ضمان أداء مستقر وتقديم جديد للميزات والاستمرار في تحسين التجربة في الأشهر المقبلة”.

ليست بديلًا لتويتر

وكان آدم موسيري، رئيس كل من إنستغرام وثريد في ميتا صريحًا بشأن حقيقة أنه لا يخطط لإعطاء الأولوية للأخبار أو السياسة على المنصة الجديدة، ما يعني أنها قد لا تكون بمثابة بديل عن تويتر”.

وكتب موسيري على موقع “ثريد” إن “السياسة والأخبار الجادة ستظهر حتمًا على التطبيق، وهي موجودة على إنستغرام أيضًا إلى حد ما، لكننا لن نفعل أي شيء لدعم انتشار مثل هذه الأخبار”.

وقالت جاسمين إنبرج، المحللة الرئيسية في إنسايدر إنتليجنس، في بيان: “إن ميتا تحتاج فقط إلى مستخدم واحد من كل أربعة مستخدمين على إنستغرام حتى تكون بحجم تويتر”.

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